استقالة وزير برازيلي بعد اتهامه بالفساد

ريو دي جانيرو ـ د.ب.أ: قدَّم وزير في الحكومة البرازيلية استقالته بعد توجيه تهم فساد إليه إبان فترة عمله نائبًا في البرلمان. وقال وزير الاتصالات جوسيلينو فيلهو في بيان إنه استقال من الحكومة للتركيز على الدفاع عن نفسه قانونيًّا. ويُعد فيلهو (40 عامًا) أول وزير في حكومة الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الثالثة (غير المتتالية)، التي بدأت في عام 2023، يترك منصبه على خلفية تهم فساد.

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