نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب ليفاندوفسكي.. قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو كأس الملك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في مباراة الكلاسيكو المرتقبة ضد ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا، المقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب "لا كارتوخا".

قائمة فريق برشلونة لمباراة ريال مدريد

شهدت القائمة عودة الحارس مارك أندريه تير شتيجن بعد غياب طويل دام 215 يومًا بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في سبتمبر الماضي، مما يتيح للفريق استعادة أحد أبرز لاعبيه في مركز حراسة المرمى.

ومع ذلك، يغيب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن المباراة بسبب إصابة في أوتار الركبة التي تعرض لها أثناء مباراة فريقه ضد سيلتا فيجو في الدوري الإسباني.

حراس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن، فويتشيك تشيزني، إيناكي بينيا.

خط الدفاع: ب أو كوبارسي، رونالد أراوخو، إينيغو مارتينيز، جولز كوندي، إيريك جارسيا، كريستنسن، جيرارد مارتن، فورت.

خط الوسط: جافي، بيدري، فيرمين لوبيز، داني أولمو، فرينكي دي يونغ، بابلو توري.

خط الهجوم: فيران توريس، ب أو فيكتور، لامين يامال، رافينيا، أنسو فاتي.

وكان برشلونة قد تأهل إلى النهائي بعد تخطيه فريق أتلتيكو مدريد في نصف النهائي، حيث فاز في مجموع المباراتين بنتيجة 5-4، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في هذا اللقاء الحاسم.