مدبولي يلقي كلمة بقمة الدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 11:29 صباحاً - غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى دولة أوغندا، نيابة عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لترؤس وفد مصر في القمة غير العادية للدول المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال AUSSOM، التي تستضيفها مدينة عنتيبي اليوم الجمعة 25 أبريل 2025.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء كلمة مصر خلال القمة، كما تتضمن أعمال القمة شقا مغلقا على رؤساء الدول والحكومات، يعقبه صورة جماعية لرؤساء الوفود، وجلسة عامة، ثم يعقب ذلك اعتماد البيان المشترك للقمة.