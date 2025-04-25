نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروع تسويقي مبتكر من طلاب تجارة عين شمس لدعم خدمات التدريب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل عدد من طلاب الفرقة الرابعة، برنامج الساعات المعتمدة – تخصص التسويق، بكلية التجارة جامعة عين شمس، على تنفيذ مشروع تسويقي إبداعي يهدف إلى تعزيز وعي طلاب الكلية بالخدمات التي تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي تُعد من بين أهم الآليات التي توفر فرص تدريب وتأهيل لسوق العمل داخل الجامعة.

ويعتمد المشروع على تصميم مزيج تسويقي حديث ومبتكر، يدمج بين أدوات التسويق الرقمي والتفاعل المباشر مع الطلاب، إلى جانب التحليل الذكي لاحتياجاتهم، بما يضمن إيصال المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة في هذه الوحدات بطريقة جاذبة وعملية. ويؤكد القائمون على المشروع أن الهدف الرئيسي يتمثل في مساعدة الطلاب على معرفة واستثمار هذه الخدمات بالشكل الأمثل، خاصة أنها تقدم برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات مهمة، تساهم في صقل المهارات العملية والمهنية التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي.

ومن خلال تبني أفكار التسويق الابتكاري، يسعى الفريق الطلابي إلى تحويل التجربة الجامعية إلى مساحة أكثر تطورًا وكفاءة، بحيث يتم دمج الجانب النظري بالدراسة مع التطبيق العملي، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن التسويق ليس مجرد مادة دراسية، بل أداة مؤثرة في تطوير المؤسسات التعليمية وخدماتها.

ويبرز المشروع الدور الذي تلعبه الوحدات ذات الطابع الخاص، والتي غالبًا ما لا تحظى بالاهتمام الكافي من الطلاب، رغم كونها تقدم محتوى تدريبيًا عالي الجودة، يشمل ورش عمل، ودورات معتمدة، وتدريب عملي في مجالات متعددة، مما يجعلها مساهمًا محوريًا في بناء الكفاءات الجامعية.

ويضم الفريق القائم على المشروع كلًا من: جوليانا هاني إميل جرجس، تشيري أحمد سمير بغدادي، يوسف وسام سليمان أحمد، عمر أحمد حجازي، هايدي محمد صلاح حافظ النجار، إيمان نبيل عبد الشافي، وعبدالرحمن حسن صفوت.

لمتابعة تفاصيل المشروع ودعمه من خلال صفحتهم الرسمية عبر الرابط التالي:

https://linktr.ee/asu_business_mentor