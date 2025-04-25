الرئيس السيسى: مصر تقف سدا منيعا أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 25 أبريل 2025 11:29 صباحاً - أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الحرب على غزة تستمر وتدمر الأخضر واليابس وتسقط عشرات الآلاف من الضحايا، فى مأساة إنسانية مشينة ستظل محفورة في التاريخ، قائلا: "منذ اللحظة الأولى كان موقف مصر جلى لا لبس فيه مطالب بوقف إطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في ذكرى تحرير سيناء، أن موقف مصر مطالب بإنفاذ المساعدات الإنسانية، ورافضا بكل حزم لأي تهجير للفلسطينيين خارج أرضهم، ومصر تقف كما عهدها التاريخ سد منيع أمام محاولات تصفية القضية الفلسطينية.