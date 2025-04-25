نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة أكثر غموضًا.. "Wednesday" يكشف عن أول صور للموسم الثاني قبل عرضه في أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت منصة نتفليكس عن الصور الرسمية الأولى للموسم الثاني من المسلسل الشهير Wednesday، استعدادًا لعرض الجزء الأول في 6 أغسطس، يليه الجزء الثاني في 3 سبتمبر 2025، وسط حالة ترقب كبيرة من جمهور المسلسل حول العالم.

وتعود النجمة جينا أورتيجا لتجسيد شخصية "وينزداي آدامز"، التي تخطو مجددًا عبر ممرات أكاديمية "نيفرمور" المهيبة، لكن الموسم الجديد يبدو أكثر ظلمة وتشويقًا، إذ يحمل معه وجوهًا جديدة، وأسرارًا دفينة، وخطرًا أكبر يهدد كل شيء.

الموسم الثاني سيشهد تصاعدًا في وتيرة الأحداث، مع تشابك العلاقات وصدام المصالح، حيث تجد وينزداي نفسها في مواجهة تحديات شخصية ومؤامرات غامضة، وسط أجواء من الكوميديا السوداء والسحر القاتم الذي ميز المسلسل في موسمه الأول.

المسلسل من تأليف ألفريد جوغ ومايلز ميلر، ويواصل تيم بيرتون إخراجه وإنتاجه التنفيذي. ويضم طاقم العمل جينا أورتيجا، إيما مايرز، كاثرين زيتا جونز، ستيف بوسيمي، موسى مصطفى، وآخرين، بينما يحل عدد من النجوم ضيوف شرف هذا الموسم، منهم كريستوفر لويد وثانديوي نيوتن وفرانسيس أوكونور.