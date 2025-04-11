العالم اليوم - خسر ابنه مجد مرتين.. مشهد تمثيلي يكشف "ألم" فنان سوري

انتم الان تتابعون خبر خسر ابنه مجد مرتين.. مشهد تمثيلي يكشف "ألم" فنان سوري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 07:25 مساءً - أثار الفنان السوري زهير عبد الكريم تفاعلا على مواقع التواصل أثناء تأديته لأحد مشاهده في مسلسل "آسر" الذي بدا عرضه قبل أسبوع تقريبا.

وفي المسلسل يلعب عبد الكريم دور والد البطل مجد الذي يؤديه بين زمانين منفصلين كل من الفنان لجين إسماعيل والفنان باسل خياط.

وفي تطورات العمل يعتقد أهل مجد أنه توفي خلال حادث تعرض له في السجن، ليتضح فيما بعد أنه لا يزال على قيد الحياة لكن دون علم عائلته.

وفي مواجهة تمثيلية من العيار الثقيل بين الفنانة نادين والفنان زهير عبد الكريم يظهر الأخير متأثر باكيا بطريقة موجعة على وفاة ابنه مجد في المسلسل.

والمفارقة أن عبد الكريم خسر ابنه الحقيقي مجد أيضا بسبب معاناة مع مرض عضال قبل أشهر.

والمسلسل من بطولة عباس النوري، باسل خياط، لجين إسماعيل، باميلا الكيك، خالد القيش، سامر المصري، ونجوم آخرين.