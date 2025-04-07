العالم اليوم - ترامب: المباحثات المباشرة مع إيران يفترض أن تبدأ السبت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 7 أبريل 2025 10:25 مساءً - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة بصدد إجراء مباحثات مباشرة مع إيران، يوم السبت المقبل.

وأوضح ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نفضل التوصل لاتفاق نووي، ونجري مباحثات مباشرة مع إيران في هذا الصدد تبدأ يوم السبت".

وتابع ترامب: "نتواصل مع إيران من دون وسطاء وبشكل مباشر"، مضيفا: "التوصل لاتفاق هو الحل الأفضل عوضا عن اللجوء لخيار آخر لا أرغب فيه وأرجو تكلل المباحثات مع إيران بالنجاح".

وفيما يتعلق بغزة قال ترامب:"ستتوقف الحرب في غزة وأريد الحرب أن تنتهي، وأنا أسعى لحل أزمة الرهائن والعملية طويلة وقد طالت أزيد من اللازم".

كما أشار إلى أن الحملة العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن "قد أضعفت قدرات الحوثيين وتمنعهم من شن هجمات على الملاحة".

وأكد ترامب: "ألحقنا أضرارا بالغة بالحوثيين وسنعمل على القضاء على قادتهم وخبراتهم والصواريخ الدقيقة المعقدة التي يصنعونها، وضربنا أصولهم ومعاقلهم تحت الأرض ولن نتوقف حتى يعلنوا توقفهم عن ضرب السفن الأميركية، وعلى إيران التوقف عن دعم الحوثي".

الصين والرسوم الجمركية

وفيما يتعلق بالصين لفت الرئيس الأميركي إلى أن "الصين فرضت رسوما جمركية إضافية على الولايات المتحدة وإذا لم تقم بإزالة هذه الرسوم سنفرض رسوما بنسبة 50 بالمئة على الصين".

واعتبر أن "الصين جمعت ثروتها على حسابنا وجمعت مليارات الدولارات، سنتحدث مع الصين وعدد من البلدان واذا توصلنا لاتفاقات عادلة للولايات المتحدة ستكون أمورا إيجابية".

وشدد على أن واشنطن تريد "من البلدان فتح الأسواق أمام الولايات المتحدة بما فيها الصين التي تنتهج سياسة الأسواق المغلقة".