العالم اليوم - ضرب وسحل في مطار بيروت.. فيديو يوثق ما حصل

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أبريل 2025 08:18 مساءً - شهد مطار رفيق الحريري الدولي، الأحد، حالة من الفوضى بسبب ما قالت وسائل إعلام لبنانية إنه إشكال بين عدد من المسافرين.

ووقع الإشكال في قاعة المغادرين، وقد تمت معالجته بعد تدخل عناصر أمن المطار. وفي فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن رؤية عراك شديد وضرب وسحل على الأرض، كما يمكن سماع أصوات الصراخ في حالة من الإرباك سيطرت على المسافرين.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ضرب وسحل في مطار بيروت.. فيديو يوثق ما حصل .. في رعاية الله وحفظة