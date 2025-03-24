المحكمة الدستورية فـي كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء

سيول ـ ا.ف.ب: رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، في حلقة جديدة من انعدام الاستقرار الذي أثارته محاولة الرئيس يون سوك يول الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

وبينما من المتوقع صدور الحكم بشأن إقالة الرئيس يون في الأيام المقبلة، استأنف هان دوك سو على الفور مهامه ومن بينها تولّي منصب الرئيس المؤقت.

وبعد عزل يون وتولي هان الرئاسة مؤقتا مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير ايضا عقب أسابيع فقط من توليه منصبه.

وقالت المحكمة في بيان إنّ «المحكمة الدستورية قررت رفض إجراءات عزل رئيس الوزراء هان دوك سو» بغالبية خمسة أصوات في مقابل صوت واحد، مضيفة أنّ حكمها نهائي.

من جانبه، قال هان للصحافيين «أرحّب بالقرار الحكيم للقضاة»، مضيفا «أظن أنّ جميع المواطنين يعبّرون بوضوح عن رفضهم لحالة الاستقطاب السياسي الشديد... أولوية بلدنا هي المضي قدما».