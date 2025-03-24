الشرطة الدنماركية ترسل مزيدا من القوات إلى جرينلاند

قبل زيارة زوجة نائب الرئيس الأميركي

كوبنهاجن ـ د.ب.أ: قال كبير المتحدثين باسم الشرطة الوطنية الدنماركية إن الشرطة الدنماركية أرسلت مزيدا من الأفراد والكلاب البوليسية إلى جرينلاند، في الوقت الذي تعزز فيه الجزيرة من الإجراءات الأمنية قبل زيارة زوجة نائب الرئيس الأميركي أوشا فانس المقررة هذا الأسبوع. وقال رينيه جيلدينستين إن القوات الإضافية التي تم إرسالها الأحد تعد جزءا من خطوات اعتيادية يتم اتخاذها خلال زيارة الشخصيات البارزة لجرينلاند، المنطقة ذاتية الحكم الغنية بالموارد المعدنية التابعة للدنمارك.

وتأتي زيارة فانس في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على جرينلاند.

وسوف تصل فانس إلى جرينلاند بعد غد الخميس، على أن تعود إلى أميركا السبت المقبل، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبها.