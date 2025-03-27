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بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهمين بسرقة باب فيلا بالتجمع

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بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهمين بسرقة باب فيلا بالتجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجة نارية "تروسيكل"بسرقة باب حديدى خاص بإحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة.

 

▪ بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزتهم الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"غير مرخصة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع" ، وإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئى النية (عامل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية").

 

تم ضبطهما وأقرا بتقطيع الأبواب لأجزاء وبيعها كخردة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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