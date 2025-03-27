بعد تداول الفيديو.. ضبط المتهمين بسرقة باب فيلا بالتجمع

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول تعليق مدعوم بمقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام 4 أشخاص مستقلين دراجة نارية "تروسيكل"بسرقة باب حديدى خاص بإحدى الفلل بمنطقة القاهرة الجديدة.

▪ بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية) وبحوزتهم الدراجة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"غير مرخصة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الأبواب الحديدية بأسلوب "الخلع" ، وإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب ، وتصرفهم فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عملائهم سيئى النية (عامل وتاجر خردة "لهما معلومات جنائية").

تم ضبطهما وأقرا بتقطيع الأبواب لأجزاء وبيعها كخردة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.