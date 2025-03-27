رئيس جامعة حلوان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمة الإسلامية بحلول عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 12:31 مساءً - يتقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأسمى آيات التهاني إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والرخاء، وأن يحفظ قيادتها الحكيمة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد الدكتور قنديل أن هذه المناسبة تأتي في ظل إنجازات كبيرة حققتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدًا بالجهود الوطنية المخلصة التي تسهم في تحقيق نهضة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، وترسخ أسس الاستقرار والبناء، متمنيًا لمصر مزيدًا من الأمن والتقدم في ظل قيادتها الرشيدة.

كما تقدم رئيس جامعة حلوان بخالص التهاني إلى أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالخير والسعادة، داعيًا الجميع إلى استلهام روح العيد في نشر المحبة والتسامح، ومواصلة العمل الجاد من أجل رفعة الجامعة والوطن.