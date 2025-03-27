نجاح جديد في حماية السلاحف البحرية بمحمية أشتوم الجميل بالتعاون مع المجتمع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 12:31 مساءً - وزيرة البيئة: إنقاذ 4 سلاحف بحرية بمحمية أشتوم الجميل بمحافظة دمياط

في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بحماية التنوع البيولوجي وتعزيز التعاون مع المجتمع المدني، نجحت محمية اشتوم الجميل، في إنقاذ عدد أربع سلاحف بحرية بمحافظة دمياط، بالتعاون مع أحد شباب رجال الأعمال بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن السلاحف التي تم إنقاذها تنتمي إلى نوعين مختلفين، وتشمل 3 سلاحف من النوع الأخضر وسلحفاة واحدة من النوع ضخمة الرأس، لافتةً إلى أنه تم نقل السلاحف إلى مركز إنقاذ السلاحف بالمحمية لمتابعتها والتأكد من سلامتها قبل إطلاقها في بيئتها الطبيعية بالبحر المتوسط.

وفي خطوة لتعزيز الوعي البيئي، تم عرض تجارب الإنقاذ التي تقوم بها محمية اشتوم الجميل عبر شاشة مخصصة بالمطعم الذي يمتلكه رجل الأعمال ، بهدف توعية المواطنين والزوار بأهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي، ودور المحميات الطبيعية في حماية الكائنات المهددة بالانقراض.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بهذا التعاون الناجح مؤكدة علي أهمية تكامل الجهود بين وزارة البيئة والمجتمع المدني في دعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030 مقدمة كل الشكر والتقدير لكل من يساهم في الحفاظ علي البيئة وتنوعها البيولوجي.