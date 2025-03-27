وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسى بعيد الفطر: متسلحون بالعزيمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 12:31 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"، برقية تهنئة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية " بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك .. جاء بها:

"يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نتقدم لسيادتكم بأخلص التهانى.. وأصدق الأمانى بموفور الصحة والعافية، ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة.. نستلهم منها معانى الإثابة وحسن الثواب للمثابرة والإخلاص فى العبادات.. لتكون لنا دافعاً لمُواصلة البذل والعطاء والتفانى فى الآداء.. من أجل ترسيخ دعائم أمن وإستقرار بلادنا الغالية.. متسلحين بالعزيمة والإرادة واليقين فى توفيق المولى عز وجل.. مبتهلين إليه أن يجعله عيد آمان وسلام.. على شعب مصر العظيم تحت قيادتكم الحكيمة .. وكل عـام وسيادتكم بخـير .

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى – رئيس مجلس النواب .. جاء بها: بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك يُشرفنى وهيئة الشرطة .. أن أُعرب لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس النواب .. عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق ، ونحن على أعتاب تلك المناسبة المباركة .. التى يفرح فيها المخلصون فى الطاعات ويستبشرون بحسن الثواب .. لنرجو من المولى جلت قدرته .. أن يوفقنا جميعاً للمزيد من التكاتف والتكامل .. وأن يحفظ مصر الكنانة .. ويسدد جهود أبنائها فى ترسيخ دعائم الأمن والتقدم والإستقرار .. وأن يجعله عيد خير وبركة على شعبنا وشعوب الأمة العربية والإسلامية... وكل عام وسيادتكم بخــير .

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد المستشار/عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ.. جاء بها :مناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك .. يسعدنى أن أبعث لسيادتكم والسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ .. بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، إننا إذ نبتهلُ للمولى أن يُكلل بالسداد مسيرة المؤسسة التشريعية العريقة فى ترسيخ مبادئ سيادة القانون وإعلاء الصالح العام ومُواصلة المساهمة الفاعلة فى دفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التنمية لنتوجه إليه جل فى علاه أن يعيد هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة وشعب مصر العظيم وشعوب الأمة العربية والإسلامية فى أمن وسلام وتقدم وإستقرار.. وكل عام وسيـادتكم بخــير .

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الدكتور/مصطفى مدبولى – رئيس مجلس الوزراء.. جاء بها :

يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

أن نبعث لسيادتكم بأخلص التهانى وأصدق الأمانى نستقبل بالإجلال والتقدير هذه المناسبة فى كل عام بقلوب مطمئنة بالإيمان مفعمة بالعزيمة والإصرار وبإرادة تدفعنا إلى التفانى فى الآداء ومُواصلة العطاء لتحقيق الإستقرار ونشر مظلة الأمن بكافة ربوع بلدنا الغالية سائلين المولى العلى القدير أن يُسدد بالتوفيق مسيرة العمل الوطنى وأن يجعله عيد خير وأمان علينا وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية.. وكل عام وسيادتكم بخير .

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر.. جاء بها :

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لفضيلتكم ولعلماء الأزهر الشريف بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بموفور الصحة ودوام التوفيق ، ونحن نودع أيام وليالى شهر رمضان المُعظم التى كان ملؤها المغفرة والرحمة والرضوان نتوجه للمولى العلى القدير أن يُسدد جهودكم المستنيرة لنشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم الوسطية والإعتدال وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات .. وكل عام وفضيلتكم بخـــــير .

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق أول/ عبد المجيد صقر – القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.. جاء بها:

يسعدنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأصدق الأمانى ، إننا إذ نحتفى بهذه المناسبة المباركة نستلهم منها معانى وقيم الإثابة وحسن الجزاء ونبتهل للمولى جل فى علاه أن يحفظ

قواتنا المسلحة الباسلة وأن يسدد بالتوفيق الجهود المتواصلة فى دعم

مسيرة العمل الوطنى نحو تحقيق الأهداف والنجاحات لينعم الشعب

المصرى العظيم بثمار التنمية والتقدم والإستقرار .. وكـل عــام وسيادتكم بخــير .

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للسيد الفريق/ أحمد فتحى خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة .. جاء بها :

يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأطيب الأمانى إننا إذ نستقبل هذه المناسبة المباركة مزودين بقيم ونفحات شهر القرآن التى تعلى فى النفس معانى التضحية والإيثار والفداء فإننا ندعو الله تعالى أن يُكلل جهودكم بالتوفيق والسداد وأن يعيدها علينا وعلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير

وارسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ أسامة الأزهرى – وزير الأوقاف.. جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

أن أبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى والأمنيات ونحن نستقبل نفحات هذه المناسبة العطرة ، التى يفرح فيها من صبر وإحتسب بثواب الرحمن نتوجه إليه فى علاه أن يُسدد جهودكم المخلصة لترسيخ قيم الوسطية والإعتدال ونشر صحيح الدين الحنيف وإعلاء قيم العدل والحق وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الغالية وشعوب أمتنا العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات ..

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الأستاذ الدكتور/ نظــير عيــاد – مفتى جمهورية مصر العربية .. جاء بها :

يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك

أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات ، نحتفى فى كل عام بهذه المناسبة الطيبة التى تغمرها مشاعر التفاؤل بحسن الثواب على الطاعات وجزاء المولى عز وجل للإخلاص فى العمل ، نتوجه إليه جلت قدرته بخالص الدعاء أن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية ..

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام..

بوزارة الداخلية .. جاء بها:

يطيب لى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أن أبعث لجميــع الأخــوة مـن القيـــادات والضبــــاط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وخالص التمنيات ، تأتى هذه المناسبة فى كل عام لتحيى فى نفوسنا قيم الإثابة للمخلصين والمكافأة للمجتهدين فالمثابرة والعزيمة مع الإيمان بسمو الرسالة وعظم الأمانة إنما يعكس حال رجال الشرطة الأوفياء بما يبذلونه إضطلاعاً برسالة الأمن النبيلة ونحن إذ نبتهل للمولى عز وجل أن يجعله عيد خير وبركة على شعبنا العظيم وسائر الشعوب العربية والإسلامية لنرجو أن نستلهم مما ترسخ فى نفوسنا من قيم ومعانى الإيمان والتضحية والإيثار والإخلاص دافعاً لمُواصلة التفانى فى الأداء ومواجهة صعاب التحديات لتأمين مسيرة الوطن فى قادم الأيام ومستقبل التحديات .. وكل عام وأنتــم جميعـاً بخــــير .