مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 12:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والهاربين من الأحكام الجنائية .. فقد تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة من تحديد مكان إختباء (عنصر إجرامى شديد الخطورة – أحد مهربى المواد المخدرة - هارب من أحكام جنائية فى جنايتى "مخدرات وسلاح نارى" - سبق له إطلاق النيران على قوة أمنية مما تسبب فى إصابة ضابط وفردى شرطة) بدائرة مركز شرطة الباجور بالمنوفية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه ولدى إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها ، وقد أسفر التعامل عن مصرعه وضُبط بحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة - بندقية آلية – 2 فرد خرطوش ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.