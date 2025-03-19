اليمن: «أنصار الله» يتبنون هجوما ثالثا على حاملة طائرات أميركية إثر غارات جديدة

صنعاء ـ وكالات: أعلنت جماعة أنصار الله فجر أمس مسؤوليتها عن هجوم ثالث على حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر خلال 48 ساعة، في رد على الضربات الأميركية التي أثارت احتجاجات في المناطق التي يسيطرون عليها.

وقال المتحدث باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان «ردا على استمرار العدوان الأميركي الغاشم على بلدنا» استهدفت الجماعة «حاملة الطائرات الأميركية يو أس أس هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بصاروخين مجنحين وطائرتين مسيرتين، ومدمرة أميركية بصاروخ مجنح وأربع طائرات مسيرة».

وجاء إعلان الجماعة عن الهجوم الثالث بعدما قالت وسائل إعلام تابعة لهم إن الولايات المتحدة شنت غارات جديدة على اليمن ليل الاثنين، في أعقاب خروج حشود كبيرة في تظاهرات بالمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة وخصوصا العاصمة صنعاء تنديدا بالضربات الأميركية التي بدأت السبت وأودت بالعشرات.

وليل الاثنين، أفادت وسائل إعلام تابعة للجماعة بتعرض مناطق يمنية لضربات أميركية جديدة، بينها صنعاء ومحافظة الحديدة في الغرب.