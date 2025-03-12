شهداء فـي خروقات إسرائيل بغزة .. والأزمة تتفاقم مع تواصل إغلاق «كرم أبوسالم»

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار بمختلف مناطق قطاع غزَّة مع ارتقاء عدد من الشهداء، حيث نفذت آليَّات الاحتلال المتمركزة على طول محور فيلادلفيا اعمال تمشيط يتخللها إطلاق نار متواصل باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة رفح جنوب القطاع. وكان فلسطيني استشهد وأصيب آخر في استهداف إسرائيلي شرق المدينة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين واصيب رابع في قصف مماثل شمال شرق مُخيَّم البريج وسط قطاع غزَّة. وحلقت طائرات مُسيَّرة للاحتلال من نوع كواد كابتر فوق حي التفاح شرق مدينة غزَّة وأطلقت النار شرق بيت حانون شمال القطاع. وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم العاشر وبدأت تداعيات إغلاق المعبر تظهر بشكل واضح في شح كبير وأزمة خانقة في مياه الاستخدام المنزلي وأزمة أكبر في مياه الشرب، بسبب منع الوقود الذي تُشغل به الآبار ومحطات التحلية. وبدأ نفاد السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق والمحال التجارية، كما توقفت غالبية التكيات الخيرية عن العمل، بسبب عدم توفر المواد التموينية، ما حرم آلاف الأسر التي كانت تعتمد عليها في توفير قُوت يومها، فيما ازداد تراكم أكوام النفايات مع عدم قدرة البلديات على رفعها لتوقف إمدادات الوقود. يأتي ذلك فيما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن النقص الحادَّ في المياه في قطاع غزَّة وصل إلى مستويات حرجة، إذ لا يستطيع سوى واحد من كل 10 أشخاص حاليًّا الوصول إلى مياه الشرب الآمنة، أي ما مجمله 90% من السكان.

وبحسب مسؤولة «اليونيسف» في غزَّة روزاليا بولين، فإن 600 ألف شخص استعادوا الحصول على مياه الشرب في نوفمبر 2024، لكنها انقطعت عنهم مرة أخرى. وتقدر وكالات الأمم المتحدة أن 1.8 مليون شخص أكثر من نصفهم من الأطفال يحتاجون بشكل عاجل إلى المياه والصرف الصحي والمساعدة الصحية، مؤكدة أن الوضع تدهور بشكل أكبر بعد قرار قطع الكهرباء عن القطاع، ما أدَّى إلى تعطيل عمليات تحلية المياه الحيوية.