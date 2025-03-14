الفنانة ويندي ويليامز تنفي معاناتها من “العجز”

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 مساءً - أكدت الإعلامية والفنانة ويندي ويليامز في مقابلة جديدة أنها لا تعاني من “العجز”، وذلك في سياق حديثها عن وصايتها القانونية.

خلال اتصالها ببرنامج “ذا فيو”، الذي تم تسجيله مسبقًا، أوضحت مقدمة البرامج السابقة أنها قررت زيارة المستشفى في وقت سابق من الأسبوع بسبب حاجتها للراحة وإجراء فحوصات طبية، مشيرة إلى أنها أجرت اختبارًا نفسيًا مستقلًا ونجحت فيه.

ويندي ويليامز، التي تبلغ من العمر 60 عامًا، أكدت في المقابلة المقرر بثها اليوم: “كان قراري الخضوع لتقييم مستقل حول حالتي، وأنا لا أعاني من أي عجز. كيف يجرؤون على القول إنني أعاني من عجز؟ أنا لا أعاني منه!”.