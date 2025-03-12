اليابان تأسف لعدم إعفائها من الرسوم الأميركية على الصلب

طوكيو ـ أ ف ب: أعربت اليابان عن «أسفها» لعدم إعفائها من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألمنيوم، وأصبحت نافذة اعتبارًا من أمس الأربعاء. ولدى سؤاله عما إذا كانت اليابان تفكر في اتخاذ إجراءات انتقامية، قال المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي إن البلدين سيواصلان مناقشة تفاصيل الرسوم. وقال للصحافيين إن اتخاذ «إجراءات واسعة النطاق للحدِّ من مخاطر التجارة يحمل خطر التأثير بشكل كبير على العلاقة الاقتصادية بين اليابان والولايات المتحدة وعلى الاقتصاد العالمي والمنظومة التجارية متعددة الأطراف». وأضاف أن «عدم استثناء اليابان من فرض الرسوم الجمركية الإضافية أمر مؤسف». صدَّرت اليابان 31,4 مليون طن من الصلب عام 2024. استوردت الولايات المتحدة 1,1 مليون طن من هذه الكمية، أي ما يعادل حوالي 4% من واردات البلاد من الصلب، بحسب واشنطن. وقال هاياشي إن «واردات منتجات الصلب والألمنيوم اليابانية لن تؤذي الأمن القومي الأميركي، بل على العكس، يصعب استبدال منتجاتنا عالية الجودة وهي ضرورية لتعزيز تنافسية قطاع التصنيع الأميركي».

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