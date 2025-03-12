الصين تعلن عن استضافة روسيا وإيران لعقد محادثات نووية هذا الأسبوع

بكين ـ ا.ف.ب: تستضيف الصين روسيا وإيران في إطار محادثات ثلاثية لبحث برنامج طهران النووي الجمعة، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية في بكين. وقال ناطق باسم الخارجية في بيان إن «الأطراف الثلاثة ستتبادل وجهات النظر بشأن ملف إيران النووي وغيره من القضايا ذات الاهتمام المشترك». من المقرر بأن يحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوشو ونظيراه الروسي ريابكوف سيرجي أليكسيفتش والإيراني كاظم غريب آبادي. وفي طهران، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن المحادثات الثلاثية الجمعة ستركز على «التطورات المرتبطة بالملف النووي ورفع العقوبات» المفروضة على الجمهورية الإسلامية.

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