بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 مساءً - تم الكشف عن وصية الممثل الراحل جين هاكمان وزوجته بيتسي، بعد أكثر من أسبوعين من وفاتهما في منزلهما بتاريخ 26 فبراير.

وفقًا لوثائق حصلت عليها مجلة People، عيّن هاكمان زوجته بيتسي، التي تبلغ من العمر 65 عامًا، كممثلة شخصية لممتلكاته والمستفيدة الكاملة منها، وذلك بناءً على اتفاقية ائتمان تعود إلى 22 سبتمبر 1995. وقد وُقعت وصيته في يونيو 2005 وقدمت إلى محكمة مقاطعة سانتا فيه في 6 مارس.

وفي حال وفاة بيتسي، نصّت الوصية على أن يتولى المحامي مايكل جي. سوتين إدارة التركة، إلا أنه توفي في عام 2019، مما أدى إلى تعيين جوليا إل. بيترز، كبيرة المستشارين القانونيين في شركة “أفالون ترست”، كممثلة بديلة.

كما حددت الوصية أن أبناء هاكمان الثلاثة من زوجته الأولى، فاي مالتيز، وهم كريستوفر (65 عامًا)، إليزابيث (62 عامًا)، وليزلي (58 عامًا)، سيحصلون على نصيبهم من التركة.

من جهتها، نصّت وصية بيتسي، الموقعة في نفس التاريخ، على تخصيص ما تبقى من تركتها لأغراض خيرية تعكس تفضيلاتهما، على أن يتولى الممثل الشخصي تنفيذ هذه الرغبة.