العالم اليوم - بعد 4 مباريات بلا فوز.. برشلونة يمزق شباك فالنسيا بـ7 أهداف

انتم الان تتابعون خبر بعد 4 مباريات بلا فوز.. برشلونة يمزق شباك فالنسيا بـ7 أهداف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 02:22 صباحاً - سحق برشلونة ضيفه فالنسيا بنتيجة 7-1، الأحد، ليحقق انتصارا غاب عنه لـ4 مباريات في الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

ويحتل فالنسيا المهدد بالهبوط المركز 19 برصيد 16 نقطة، علما أنه تعرض لهزيمته الأولى بعدما حافظ على سجله خاليا من الهزائم في آخر 4 مباريات في كل المسابقات.

وافتتح فرانكي دي يونغ التسجيل بعد مرور 3 دقائق فقط بتسديدة بقدمه اليمنى من وسط منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية متقنة من لامين يامال.

وواصل لاعب الوسط الهولندي تألقه ولعب دورا محوريا في مضاعفة تقدم فريقه، إذ مرر الكرة إلى أليخاندرو بالدي الذي حولها إلى فيران توريس الذي وضعها في الشباك.

وأضاف رافينيا الهدف الثالث قبل مرور 15 دقيقة، مستغلا خطأ من جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا.

وأنهى لوبيز الشوط الأول المثير بتسجيل الهدفين الرابع في الدقيقة 24، والخامس قبل الاستراحة بتسديدة قوية من مسافة بعيدة من اليمين.

وسجل أوغو دورو هدف فالنسيا الوحيد في الشوط الثاني بتسديدة من مسافة قريبة.

لكن برشلونة واصل هيمنته وأضاف البديل روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس، قبل أن يسجل سيزار تارغا بالخطأ في مرماه.