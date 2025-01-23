نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - وزير الخارجية الأميركي يزور بنما: أول تحرك بعد تصريحات ترامب حول قناة بنما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تصريحات الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، جدلًا واسعًا عندما أعلن عزمه إعادة السيطرة الأميركية على قناة بنما، مما فتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل العلاقات الأميركية-البنمية، ودور الولايات المتحدة في إدارة هذه القناة الحيوية.

وزير الخارجية الأميركي يتحرك نحو بنما

في أول خطوة دبلوماسية بعد هذه التصريحات، يخطط وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لزيارة بنما في نهاية الشهر الجاري. تأتي هذه الزيارة في محاولة لتهدئة الأجواء بعد التصريحات المثيرة للجدل، إضافةً إلى مناقشة قضايا استراتيجية، على رأسها مستقبل قناة بنما، وأهميتها الاقتصادية والجيوسياسية لكل من بنما والولايات المتحدة.

قناة بنما تحت الأضواء مجددًا

أهمية القناة : تعتبر قناة بنما أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية عالميًا، حيث تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، مما يجعلها محورية للتجارة الدولية.

: تعتبر قناة بنما أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية عالميًا، حيث تربط بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، مما يجعلها محورية للتجارة الدولية. الضغوط الأميركية: تصريحات ترامب أعادت فتح النقاش حول العلاقات الأميركية مع بنما، خصوصًا بعد أن انتقلت إدارة القناة رسميًا إلى الحكومة البنمية عام 1999.

أهداف زيارة وزير الخارجية الأميركي