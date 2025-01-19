العالم اليوم - بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 12:29 مساءً - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الدولة العبرية تلقت قائمة بالرهائن المقرر إطلاق سراحهن يوم الأحد، وأن أجهزة الأمن الإسرائيلية تتحقق من "التفاصيل".

وأكد في بيان أن إسرائيل استلمت قائمة بثلاث رهائن من المقرر إطلاق سراحهن الأحد من قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

وجاء في البيان "استلمت إسرائيل قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يتم الإفراج عنهن اليوم"، وأضاف أن "جهاز الأمن يفحص حاليًا التفاصيل". وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق تأجيل وقف إطلاق النار حتى يتم استلام القائمة.

من جهتها، أعلنت حركة حماس في بيان أن الرهائن الإسرائيليات الثلاث اللاتي سيتم إطلاق سراحهن اليوم الأحد هن رومي جونين وإميلي دماري ودورون شطنبر خير.