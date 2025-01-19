العالم اليوم - الأمم المتحدة: نحو 200 ألف لاجئ سوري عادوا إلى وطنهم منذ ديس

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:25 صباحاً - عاد ما يقرب من 200 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ ديسمبر من العام الماضي، وفقا لما صرح به المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي يوم السبت.

وبحسب الأرقام، التي نشرها غراندي على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عاد حوالي 195 ألفا و200 سوري إلى وطنهم حتى 16 يناير، منذ سقوط حكومة الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.

كما أعلن غراندي عن خطط لزيارة سوريا والدول المجاورة قريبا لتعزيز دعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للعودة واللاجئين والمجتمعات المضيفة، رغم أن الجدول الزمني للزيارة لا يزال غير محدد.

وفي الوقت نفسه، وفقا للمنشور، تقدر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 550 ألف سوري قد عادوا إلى وطنهم في عام 2024، حيث استقبلت محافظة حلب الشمالية أكبر نسبة من العائدين، حوالي 23%.

وفي حين أبدى العديد من اللاجئين السوريين رغبة في العودة، أشار تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، صدر أول أمس الجمعة، إلى مشاعر مختلطة، حيث لا يزال بعض اللاجئين مترددين. وقد أكد العديد منهم على الحاجة إلى الدعم المالي واللوجستي للتمكن من العودة وإعادة بناء حياتهم ومنازلهم داخل سوريا.

وفي استجابة لذلك، تقدم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظماتها الشريكة خطة مشتركة لتسهيل عودة اللاجئين، وفقا للتقرير. كما أكدت الوكالة على أهمية التمويل المستدام وبرامج الحماية لكل من اللاجئين والمجتمعات المضيفة.