خطر خفي في مطبخك: لماذا يجب التخلص من البلاستيك الأسود؟

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 01:00 مساءً - متابعة- بتول ضوا

باتت الأدوات البلاستيكية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، بما في ذلك الأدوات البلاستيكية السوداء التي نستخدمها في المطبخ لتناول الطعام أو التخزين. ومع ذلك، تتزايد المخاوف بشأن سلامة هذه الأدوات وتأثيرها على صحتنا والبيئة. في هذا المقال، سنتناول موضوع الأدوات البلاستيكية السوداء بشكل مفصل، ونناقش مخاطرها المحتملة، ونقدم بدائل صحية وآمنة.

تشمل الأدوات البلاستيكية السوداء مجموعة متنوعة من المنتجات المستخدمة في المنازل، مثل:

أدوات المائدة: الملاعق والشوك والسكاكين البلاستيكية السوداء التي تستخدم لمرة واحدة.

أوعية التخزين: علب الطعام البلاستيكية السوداء المستخدمة لحفظ الطعام في الثلاجة أو خارجه.

أدوات المطبخ: بعض الأدوات الأخرى مثل المغارف والملاعق المستخدمة في الطهي.

تثير الأدوات البلاستيكية السوداء بعض المخاوف الصحية والبيئية، من أهمها:

احتوائها على مواد كيميائية ضارة: قد تحتوي بعض أنواع البلاستيك الأسود على مواد كيميائية ضارة مثل ثنائي الفينول أ (BPA) والفثالات، والتي قد تتسرب إلى الطعام عند استخدامها بشكل متكرر أو عند تعرضها للحرارة. هذه المواد الكيميائية قد تسبب اضطرابات هرمونية ومشاكل صحية أخرى.

صعوبة إعادة تدويرها: غالبًا ما يكون البلاستيك الأسود مصنوعًا من أنواع بلاستيك يصعب إعادة تدويرها، مما يساهم في زيادة النفايات البلاستيكية وتلوث البيئة.

امتصاص الحرارة: يميل البلاستيك الأسود إلى امتصاص المزيد من الحرارة مقارنة بالبلاستيك الفاتح، مما قد يؤدي إلى تسخين الطعام بشكل غير متساوٍ عند استخدامه في الميكروويف.

لحسن الحظ، تتوفر العديد من البدائل الصحية والآمنة للأدوات البلاستيكية السوداء، منها:

الأواني الزجاجية: تعتبر الأواني الزجاجية خيارًا ممتازًا لتخزين الطعام، فهي لا تتفاعل مع الطعام ولا تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

الأواني المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ: تتميز هذه الأواني بمتانتها وسهولة تنظيفها، وهي آمنة للاستخدام مع الطعام.

الأواني الخشبية أو الخيزران: تعتبر هذه الأواني خيارًا صديقًا للبيئة، ولكن يجب التأكد من أنها مصنوعة من خشب معالج بشكل آمن.

البلاستيك القابل لإعادة التدوير أو الحيوي: ابحث عن المنتجات البلاستيكية المصنوعة من مواد قابلة لإعادة التدوير أو مواد حيوية قابلة للتحلل.