العالم اليوم - فيديو.. يوم سياحي في منتجع إسباني يتحول لكارثة

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. يوم سياحي في منتجع إسباني يتحول لكارثة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 18 يناير 2025 05:21 مساءً - أعلنت الحكومة الإقليمية، السبت، إصابة أكثر من 30 شخصا، في حادث مصعد تزلج، في منتجع أستون، شمال شرق إسبانيا.

وذكرت السلطات في أراجون أن تسعة أشخاص في حالة حرجة، بينما أصيب 8 بجروح خطيرة. وأضافت أن التحقيق يجرى لمعرفة السبب الدقيق للحادث، الذي وقع في جبال البرانس. وتشير نتائج أولية إلى أن مشكلة في كابل الدعم، ربما تسببت في انفصال مصعد الكراسي. وتم إغلاق منتجع التزلج، على الفور وتجرى حاليا العديد من عمليات الإنقاذ. وذكرت تقارير إعلامية أن العديد من سيارات الإسعاف وأربع مروحيات تم إرسالها لإنقاذ الأشخاص ونقلهم إلى مستشفيات قريبة. وتقع مدينة أستون في سلسلة جبال البرانس على الحدود مع فرنسا.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر فيديو.. يوم سياحي في منتجع إسباني يتحول لكارثة .. في رعاية الله وحفظة