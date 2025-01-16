العالم اليوم - اتفاق غزة.. أنباء عن حل جميع الخلافات العالقة

وقال موقع "أكسيوس" عن مصدر أميركي: "تم حل النقاط الخلافية الأخيرة بشأن تبادل الأسرى ضمن اتفاق غزة".

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "تم خل الخلافات بشأن اتفاق غزة وسيدخل حيز التنفيذ".

كما صرح أرييه درعي، زعيم حزب شاس بأنه: "وصلتنا معلومات نهائية أن كل العراقيل قد أزيلت".

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر إنه لا وجود حاليا لأي اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وذكر ديفيد مينسر، في حديثه لقناة "دوت الخليج": "ليس من الواضح في الواقع إذا كان هذا الاتفاق سيتقدم في الوقت الحالي.. لأن صباح اليوم سعت حماس لإدخال الكثير من التغييرات في الاتفاق، الذي تم التوصل إليه مساء الأربعاء".

وأضاف: "ليس لدينا أي اتفاق حاليا، نتمنى أن نصل إليه.. لكن حماس قامت بإدخال بعض التغييرات في الدقيقة الأخيرة سعيا لصفقة أفضل".

وأوضح: "استكملنا التفاصيل يوم أمس، لكن حماس قامت ببعض التغييرات صباح اليوم.. من جهتنا، نرغب في التقدم في هذا الاتفاق".