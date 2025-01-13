نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ملامح صفقة تبادل الأسرى.. إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا مقابل 1300 أسير فلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتبر صفقة تبادل الأسرى من أبرز الملفات في الشرق الأوسط والعالم، وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن وكالة «رويترز»، بأن مسؤولا إسرائيليا قال إن محادثات وقف إطلاق النار في غزة في مراحلها النهائية من أجل إطلاق سراح ما يصل إلى 33 محتجزًا إسرائيليا.

أخبار صفقة تبادل الأسرى على عدة مراحل

وبحسب التقرير فإن إعلاما إسرائيليا، نقل عن مصدر، أن معظم المحتجزين ضمن قائمة الـ 33 الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة التبادل هم من الأحياء، كما أكد التقرير بأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة بات قريبا أكثر من أي وقت مضى، وذلك في آخر أخبار صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن هيئة البث الإسرائيلية، أن المرحلة الأولى من الصفقة تتضمن إطلاق سراح 33 محتجزا إسرائيليا سواء أحياء أو أمواتا، كما أن قائمة المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم تشمل المجندات والنساء الأخريات والرجال فوق سن الخمسين والمرضى والجرحى، كما سيتم إطلاق سراح آخر المحتجزين بالمرحلة الأولى في اليوم الثاني والأربعين.

وأشار التقرير إلى أن عمليات الإفراج ستبدأ في اليوم الأول من وقف إطلاق النار وليس في نهاية اليوم السابع، وفي المقابل سيتم إطلاق سراح نحو 1300 أسير ومعتقل فلسطيني بينهم مئات المحكوم عليهم بالسجن المؤبد.

وأكد التقرير أن من المتوقع أن يتغير العدد وفقا لقائمة المحتجزين التي تقدمها حماس، وأيضًا المقترح يتضمَّن الانسحاب من محور فيلادلفيا في نهاية المرحلة الأولى، وخلال المرحلة الأولى ستجرى مفاوضات بشأن المرحلة الثانية ووقف إطلاق النار الدائم، ومن ثم المرحلة الثانية تتضمَّن إطلاق سراح بقية المحتجزين من الرجال والعسكريين والجثث والإفراج بشكل جماعي عن الأسرى الفلسطينيين.

وذكر هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي: «لن نخرج من غزة حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين ونحن نحافظ على السيطرة في أماكن استراتيجية لنتمكن من إتمام المفاوضات حتى نهايتها»، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

حكومة الاحتلال تعلن استعدادها للموافقة على صفقة تبادل مع حماس

ولفت التقرير إلى أن جولة من محادثات غزة مقررة غدا لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية، كما أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيلتقي غدًا ممثلين عن عائلات المحتجزين لإطلاعهم على تفاصيل صفقة التبادل.

ونوه التقرير بأن حكومة الاحتلال تعلن عن استعدادها للموافقة على صفقة التبادل مع حماس، كما أن هناك جولات مكثفة من محادثات غزة مقررة في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل المتبقية من اتفاق التهدئة، بالإضافة إلى أن مصدرا مطلعا أكد أن الجهود المصرية القطرية تهدف لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في أسرع وقت.