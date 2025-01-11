نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- زلزال قوي يهز إثيوبيا في وقت مبكر من صباح اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت منطقة شرقي أديس أبابا عاصمة إثيوبيا صباح اليوم زلزالًا قويًا بلغت شدته 5.5 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد).

وقع الزلزال على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، مما أثار قلق السكان في المنطقة.

سلسلة من الزلازل بعد النشاط البركاني

لم يكن هذا الزلزال هو الأول في المنطقة هذا العام، حيث شهدت إثيوبيا في وقت سابق سلسلة من الزلازل ذات القوة الأقل، في وقت تزامن مع ظهور علامات النشاط البركاني بالقرب من المنطقة.

شهد بداية شهر يناير 2025 كذلك زلزالين آخرين، حيث وقع الأول على بُعد 23 كيلومترًا شمال أواش، وكان قوته 4.9 درجة، تبعه زلزال آخر بعد 10 دقائق بالقرب من مدينة متاهارا بلغت قوته 4.6 درجة.

القلق بشأن النشاط البركاني في إثيوبيا

يأتي هذا النشاط الزلزالي بعد تقارير تشير إلى أن بركانًا قريبًا من تلك المنطقة قد بدأ في إظهار علامات على احتمال حدوث ثوران قريب.

تشير هذه الأحداث الجيولوجية إلى أن المنطقة قد تكون على أعتاب تطورات إضافية في الأسابيع المقبلة.

الوضع في المنطقة

لم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية كبيرة نتيجة للزلزال الذي ضرب المنطقة، ولكن تظل إثيوبيا في حالة ترقب شديد لمزيد من الزلازل أو النشاط البركاني المحتمل.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة، الواقعة في الشرق الإثيوبي، تعتبر من المناطق الجيولوجية النشطة.