العالم اليوم - أشهر "صحفي صفقات" في العالم يتحدث عن مرموش ومانشستر سيتي

انتم الان تتابعون خبر أشهر "صحفي صفقات" في العالم يتحدث عن مرموش ومانشستر سيتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 01:22 صباحاً - أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، الأربعاء، أن مانشستر سيتي الإنجليزي على استعداد للتواصل مع آينتراخت فرانكفورت الألماني، للتعاقد مع نجمه المصري عمر مرموش.

وقال رومانو، المعروف بتخصصه ومصداقيته في أخبار صفقات وانتقالات لاعبي كرة القدم، أن مانشستر سيتي "مستعد الآن لفتح محادثات مع مهاجم متعدد المهارات يبلغ من العمر 25 عاما".

ووصف مرموش بأنه "يذكرنا بجوليان ألفاريز (مهاجم مانشستر سيتي السابق وأتلتيكو مدريد الإسباني حاليا)، قادر على اللعب على الجناح وأيضا كمهاجم مركزي".

وقال رومانو إن "المناقشات بدأت بالفعل"، موضحا: "يُعتقد أن عمر حريص على الانضمام إلى مانشستر سيتي الآن، والقرار متروك لآينتراخت فرانكفورت، سواء أرادوا بيعه الآن أو الاحتفاظ به في النادي".

وكانت مصادر مصرية وتقارير صحفية بريطانية أشارت إلى صفقة مرتقبة، ينتقل بموجبها مرموش إلى بطل الدوري الإنجليزي.

ويقدم نجم منتخب مصر أداء رائعا هذا الموسم في الدوري الألماني، وسجل 13 هدفا تضعه في المركز الثاني بقائمة هدافي البطولة، بفارق هدف واحد عن المتصدر هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ.

وفي جميع المسابقات هذا الموسم، سجل مرموش 18 هدفا وصنع 12 لفرانكفورت، في 24 مباراة.