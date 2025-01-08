العالم اليوم - إيلون ماسك ينشر فيديو "الجحيم".. ومغردون: نهاية العالم

انتم الان تتابعون خبر إيلون ماسك ينشر فيديو "الجحيم".. ومغردون: نهاية العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 10:20 مساءً - تفاعل الملياردير إيلون ماسك مع الحرائق التي تشهدها لوس أنجلوس، بنشره مقطع يظهر الحرائق التي أججتها الرياح وخرجت عن السيطرة، ما أدى إلى مزيد من أوامر الإجلاء.

وعلى حسابه الرسمي بمنصة إكس، كتب ماسك: "هذه الحرائق يمكن تجنبها بسهولة، لكن اللوائح الهراء في كاليفورنيا تمنع اتخاذ الإجراءات، لذلك تحترق المنازل عامًا بعد عام ويموت المزيد من الناس.

وعلق مغردون على الفيديو بنشر صور تظهر تلون السماء باللون الأحمر، قائلين: إنها نهاية العالم.

وأجبر الحريق الهائل، الذي اندلع، يوم الثلاثاء، قرب لوس أنجلوس، آلاف السكان على إخلاء منازلهم الواقعة في التلال المُطلّة على المدينة الأميركية الكبيرة، وفق ما أعلنت السلطات التي حذّرت من أن النيران تنتشر بقوة بسبب رياح عاتية.

واندلع الحريق، ظهر الثلاثاء، في حيّ باسيفيك باليساديس، أسفل جبال سانتا مونيكا، شمال غربي المدينة، والذي يعجّ بفيلات يبلغ سعر كل منها ملايين الدولارات. وأتت النيران في غضون ساعات على ما يقرب من 1200 هكتار.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، خلال مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، إن السلطات أحصت "عدداً من المباني التي دُمّرت بالفعل" جرّاء الحريق. وأوضحت السلطات أنها أصدرت أوامر لنحو 30 ألف شخص لإخلاء مساكنهم بسبب خطر النيران. ولم يسجّل وقوع إصابات حتى الآن.

وقال أحد سكان الحي "لم أعتقد قطّ أن الرياح يمكن أن يكون لها مثل هذا التأثير على النار".

وأضاف أنه رأى "ألسنة لهب ترتفع لمسافة 100 متر" في الهواء.

وجرى إخلاء كثير من السكان في حالة ذعر، ولم يتمكنوا من أن يأخذوا معهم سوى عدد ضئيل من متعلقاتهم وحيواناتهم الأليفة.