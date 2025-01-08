نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم طفلان.. استشهاد 3 فلسطينيين بضربة إسرائيلية في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن 3 فلسطينيين بينهم طفلان استشهدوا اليوم الأربعاء، في الضفة الغربية، مع استمرار الضربات الإسرائيلية بعد مقتل 3 إسرائيليين، يوم الإثنين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته الجوية "قصفت خلية إرهابية في منطقة طمون"، في شمال شرق نابلس. وأضاف أنه يتحرى تقارير عن مقتل طفلين في الضربة وسيرد بشكل عاجل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن طفلين،9 و10 أعوام، قُتلا في ضربة بطائرة دون طيار، أسفرت أيضًا عن مقتل شاب، 23 عامًا.

ولم يصدر تأكيد بعد من وزارة الصحة الفلسطينية.

ويتصاعد العنف في الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب المستعرة منذ 15 شهرًا بين إسرائيل وحماس في غزة، وعمليات قتل على أيدي مسلحين فلسطينيين وزيادة المداهمات العسكرية الإسرائيلية وهجمات مستوطنين يهود.

ويوم الإثنين، قتل 3 إسرائيليين قرب مستوطنة كدوميم اليهودية، التي يسكنها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش.

وأشادت حماس بالعملية لكنها لم تعلن مسؤوليتها عنها.

وقالت الوكالة، إن الجيش الإسرائيلي نشر إضافة إلى الطائرات دون طيار، قناصة في طمون وحاصر وداهم المنازل. كما داهم مدينة طوباس وبلدة العقبة شمال شرق الضفة الغربية.