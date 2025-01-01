السفيرة الأمريكية لدى روسيا: واشنطن منفتحة على الحوار مع موسكو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 يناير 2025 10:30 مساءً - صرحت السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي بأن واشنطن مستعدة لإجراء حوار بناء وقائم على الاحترام مع السلطات الروسية، على الرغم من الخلافات القائمة.

وقالت تريسي في مقطع فيديو نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي للسفارة الأمريكية: "الحاجة الهائلة للجهود الدبلوماسية مستمرة، نحن بحاجة إلى مواصلة الحفاظ على العلاقات القائمة وإقامة علاقات جديدة بين الروس والأمريكيين. كما نبقى منفتحين على إجراء حوار قائم على الاحترام وبناء مع ممثلي السلطات الروسية، على الرغم من الخلافات العميقة القائمة حول العديد من القضايا".

كما أعربت عن أملها في إيجاد حلول لـ"مستقبل سلمي" في عام 2025. ولم تذكر تريسي أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن روسيا منفتحة على استعادة الحوار السياسي مع الولايات المتحدة، ولكن يجب على واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى.