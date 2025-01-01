العالم اليوم - قتلى وجرحى في حادث دهس "مروع" في مدينة أميركية

انتم الان تتابعون خبر قتلى وجرحى في حادث دهس "مروع" في مدينة أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 1 يناير 2025 02:21 مساءً - أفادت تقارير إعلامية، الأربعاء، بوقوع عدد من القتلى في حادث صدم شاحنة لحشد في مدينة نيو أورليانز الأميركية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن 10 أشخاص قتلوا وأصيب 30 آخرون بعد أن صدمت شاحنة حشدا كبيرا في نيو أورليانز.

وأوضحت أن الحادث وقع بين تقاطع شارعي كانال وبوربون.

ووصف شهود عيان احتفالات رأس السنة الجديدة بأنها تحولت إلى رعب عندما اصطدمت شاحنة بحشد من الناس.

وقال أحدهم لـ"سي إن إن": "كل ما رأيته هو شاحنة تصطدم بالجميع على الجانب الأيسر من رصيف بوربون". وتابع: "جثة طارت نحوي"، مضيفا أنه سمع أيضا إطلاق أعيرة نارية.

وذكر آخر: "بدأ الجميع في الصراخ والركض".

وذكرت مصادر أمنية: "تعمل الدائرة الثامنة حاليا على التعامل مع حادث سقوط ضحايا جماعي يتضمن شاحنة اصطدمت بحشد كبير".

وأضافت أنه سيتم نشر التحديثات حال توفرها، مشددة على ضرورة الابتعاد عن المنطقة.