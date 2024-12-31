العالم اليوم - بالفيديو.. هذه أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2025

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. هذه أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - احتفلت نيوزيلندا، الثلاثاء، بالعام الجديد 2024 لتكون بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة.

وأظهرت مقاطع فيديو منشرة على وسائل التواصل الاجتماعي احتفال سكان نيوزيلندا بالعام الجديد من خلال استعراضات وألعاب النارية.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر بالفيديو.. هذه أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2025 .. في رعاية الله وحفظة