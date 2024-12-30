العالم اليوم - "سانا": وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة لزيارة السعودية

انتم الان تتابعون خبر "سانا": وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة لزيارة السعودية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:24 مساءً - قالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الإثنين، إن وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، تلقى دعوة رسمية من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لزيارة المملكة.

ونقلت الوكالة عن الشيباني قوله إنه تلقى دعوة رسمية من وزير الخارجية السعودي لزيارة المملكة.

وأضاف: "أقبل هذه الدعوة بكل حب وسرور وأتشرف بتمثيل بلدي بأول زيارة رسمية، ونتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع الأشقاء في المملكة على كافة المجالات".

وفي وقت سابق، حذرت السعودية من انزلاق سوريا نحو الفوضى والانقسام، مؤكدة "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته".

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان : "تابعت المملكة العربية السعودية التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب المملكة عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها".

وتابع البيان "إذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، لتدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام".

كما أكدت المملكة "دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".