أوكرانيا تُسقط 21 مسيّرة روسية

أوكرانيا تُسقط 21 مسيّرة روسيةأعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان لها اليوم أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 طائرة مسيّرة من أصل 43 طائرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.

وأفاد البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على عدة مناطق في أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 43 طائرة مسيّرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، أُطلقت من منطقة بريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة أسقطت 21 طائرة مسيّرة في مناطق خاركيف، وبولتافا وتشرنيجوف وأوديسا ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك.

وأوضح البيان أن 22 طائرة مسيّرة انحرفت عن مسارها، ولم تصل إلى أهدافها، وأن شظايا الطائرات المسيّرة ألحقت أضرارًا بالمنازل في منطقتي خاركيف وأوديسا.