أوكرانيا تُسقط 21 مسيّرة روسية
أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان لها اليوم أنّ الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 21 طائرة مسيّرة من أصل 43 طائرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا الليلة الماضية.
وأفاد البيان أن القوات الروسية شنت هجمات على عدة مناطق في أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 43 طائرة مسيّرة من طراز شاهد وأخرى من طرازات مجهولة الهوية، أُطلقت من منطقة بريمورسكو-أختارسك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".
وأضاف البيان أن وحدات الصواريخ المضادة للطائرات ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة أسقطت 21 طائرة مسيّرة في مناطق خاركيف، وبولتافا وتشرنيجوف وأوديسا ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك.
وأوضح البيان أن 22 طائرة مسيّرة انحرفت عن مسارها، ولم تصل إلى أهدافها، وأن شظايا الطائرات المسيّرة ألحقت أضرارًا بالمنازل في منطقتي خاركيف وأوديسا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تُسقط 21 مسيّرة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.