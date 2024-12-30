بيونج يانج تعلن عن استراتيجية «أشد صرامة» فـي مواجهة واشنطن

سيول ـ د.ب.أ: أعلنت كوريا الشمالية عن استراتيجية «أشد صرامة» في مواجهة الولايات المتحدة خلال اجتماع سنوي موسع للحزب، مشيرة إلى أن التعاون العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان يتطور ليصبح كتلة عسكرية نووية عدائية، وفقًا لما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن هذه الاستراتيجية تم تبنيها خلال الاجتماع العام السنوي للجنة المركزية لحزب العمال الكوري، الذي عقد من يوم الاثنين إلى الجمعة وترأسه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج ـ أون. وبحسب الوكالة فإن الولايات المتحدة هي «الدولة الأكثر رجعية» التي تتمسك بثبات بمناهضة الشيوعية كسياسة وطنية، وأضافت أنه تم إعلان «أقوى استراتيجية للرد على الولايات المتحدة» من أجل الحفاظ على الأمن الوطني.

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