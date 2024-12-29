العالم اليوم - إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة الكورية

انتم الان تتابعون خبر إعلان الحصيلة النهائية لضحايا الطائرة الكورية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:23 مساءً - تأكد مقتل 179 شخصا ونجاة شخصين، الأحد، في أسوأ كارثة طيران تشهدها كوريا الجنوبية على الإطلاق عندما تحطمت طائرة ركاب بعد هبوطها دون عجلات وانحرافها عن المدرج واصطدامها بجدار قبل أن تتحول إلى كرة من اللهب في مطار موان الدولي.

وحسب الحصيلة النهائية التي أعلنتها مديرية الإطفاء، فقد لقي 179 شخصا حتفهم، فيما جرى إنقاذ فردين من الطاقم.

وقالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية إن الحادث وقع لدى وصول الطائرة 7سي2216 التابعة لشركة "جيجو إير" القادمة من بانكوك عاصمة تايلاند وعلى متنها 175 راكبا وستة من أفراد الطاقم ومحاولتها الهبوط بالمطار في جنوب البلاد بعد التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي بقليل.

وتشير بيانات وزارة النقل إلى أن الحادث خلف أكبر عدد من القتلى في تحطم طائرة تابعة لشركة من كوريا الجنوبية في نحو ثلاثة عقود وهو الأسوأ الذي يحدث داخل كوريا الجنوبية على الإطلاق.

وقال لي جونغ هيون رئيس إدارة الإطفاء في موان في تصريح صحفي إن اثنين من أفراد الطاقم، وهما رجل وامرأة، جرى إنقاذهما من ذيل الطائرة المحترقة. وأضاف أن الحريق جرى إخماده بحلول الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي.

وقال مدير مركز طبي عام في المنطقة إن فردي الطاقم الناجيين يتلقيان العلاج في المستشفى وإصاباتهما بين متوسطة إلى شديدة.

وأضاف لي: "ذيل الطائرة فقط هو الذي احتفظ ببعض شكله في حين يبدو من شبه المستحيل التعرف على باقي" أجزاء الطائرة.

وذكر أن المحققين ينظرون في أمر اصطدام الطائرة بسرب طيور وفي أحوال الطقس كعوامل محتملة للتسبب في الحادث.

ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن سلطات المطار قولها إن سرب طيور ربما تسبب في عطل في معدات الهبوط.

وتشير بيانات وزارة النقل إلى أن التحطم هو الأسوأ لأي شركة طيران من كوريا الجنوبية منذ عام 1997 عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الكورية في منطقة جوام الأميركية وقتلت أكثر من مئتين.