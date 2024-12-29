العالم اليوم - الطائرة الكورية المنكوبة.. "سبب مبدئي" للحادث المروع

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 07:22 صباحاً - رجّحت السلطات الكورية الجنوبية أن يكون حادث تحطّم طائرة على متنها 181 شخصا أثناء هبوطها في مطار موان جنوب غرب البلاد، الأحد، ناجما عن اصطدامها بطائر بالإضافة إلى عامل رداءة الطقس.

وقال لي جيونغ-هيون، رئيس مديرية الإطفاء في موان، خلال مؤتمر صحفي إنّ "سبب الحادث هو الاصطدام بطيور بالإضافة إلى الظروف الجوية غير المواتية. ومع ذلك، سيتم الإعلان عن السبب الدقيق بعد إجراء تحقيق مشترك". ماذا حدث؟ طائرة كورية جنوبية كانت تقل 175 راكبا و6 من طاقم الضيافة، انحرفت عن المدرج، واصطدمت بجدار في مطار موان الدولي بسول، ما أسفر عن مقتل 85 شخصا.

وقع الحادث في الساعة 9:07 صباحا بالتوقيت المحلي، في حين كان يفترض أن تتم عملية الهبوط في الساعة 8:30.

أشارت وسائل إعلام كورية جنوبية إلى أنه تم إلغاء عملية الهبوط الأولى لأن الطائرة لم تستطع الهبوط بشكل طبيعي أثناء عندما اقتربت من المدرج 1 في المطار.

نقلت "يونهاب" عن السلطات قولها إن الحادث قد يكون حصل أثناء محاولة الهبوط الثانية دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل العجلات.

عند الهبوط فشلت الطائرة في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسمها لأضرار بعد اصطدامها بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

يعتقد أن سبب تعطل عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة وهي من طراز بوينغ 737-800 هو الاصطدام بالطيور.

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