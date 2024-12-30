العالم اليوم - وساطة إماراتية بين روسيا وأوكرانيا تنجح في إطلاق 300 أسير

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - أعلنت دولة الإمارات عن نجاح جهود وساطة قامت بها بين روسيا وأوكرانيا في إنجاز عملية تبادل أسرى حرب جديدة شملت 150 أسيرا من الجانب الأوكراني و150 أسيرا من الجانب الروسي بمجموع 300 أسير ليصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 2484 أسيرا.

وثمنت وزارة الخارجية الإماراتية تعاون واستجابة البلدين لجهود الوساطة الإماراتية واتمام عملية تبادل الأسرى، والذي يدل على مكانة الدولة كوسيط موثوق به لدى روسيا وأوكرانيا، وتقديرهما للمساعي التي تبذلها الدولة في دعم المسار الدبلوماسي ومسار الحل السلمي لإنهاء الأزمة بين البلدين.

وأفادت الوزارة بأنه بنجاح الوساطة الجديدة بلغ عدد الوساطات الإماراتية التي تم إتمامها منذ بداية العام 2024 عشر وساطات، وهو ما يعكس الثقة التي تجمع دولة الإمارات بالبلدين.

وأكدت وزارة الخارجية أن دولة الامارات ملتزمة بمواصلة العمل على دعم الجهود كافة التي تعمل على الوصول إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، ودعم مختلف المبادرات للتخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن جهود الوساطة الإماراتية نجحت منذ بداية العام الجاري في إتمام 10 عمليات تبادل أسرى حرب بين روسيا وأوكرانيا، كما نجحت في ديسمبر 2022 في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا.