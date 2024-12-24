الخطوط الجوية الأمريكية تستأنف رحلاتها بعد توقف بسبب مشكلة فنية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - أعلنت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية، عودة رحلات شركة "أمريكان إيرلاينز" إلى العمل بعد توقفها إثر مشكلة تقنية.

عادت الخطوط الجوية الأمريكية للعمل بعد توقف دام ساعة تقريبًا بسبب عطل فني في جميع أنحاء الولايات المتحدة عشية عيد الميلاد وسط واحدة من أكثر فترات السفر ازدحامًا في العام.

وقالت هيئة الطيران الفيدرالية صحيفة "الإندبندنت" إن "الخطوط الجوية الأمريكية أبلغت عن مشكلة فنية هذا الصباح وطلبت توقفًا أرضيًا على مستوى البلاد. تم رفع التوقف الأرضي الآن."

قبل رفع التوقف، قالت الخطوط الجوية الأمريكية في بيان صباح الثلاثاء أن "مشكلة فنية تؤثر على الرحلات الجوية الأمريكية هذا الصباح. تعمل فرقنا على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن، ونعتذر لعملائنا عن الإزعاج."

كتبت شركة الطيران على X ردًا على أحد الركاب أنها "تواجه حاليًا مشكلة فنية مع جميع رحلات الخطوط الجوية الأمريكية: "سلامتكم هي أولويتنا القصوى، بمجرد تصحيح ذلك، سنوصلكم بأمان إلى وجهتكم"

وكانت أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية (FAA) أمرًا بوقف الرحلات الجوية الأمريكية على مستوى البلاد بناءً على طلب شركة الطيران، وفقًا لإشعار استشاري.