عواصف ثلجية تقطع الكهرباء في البوسنة والهرسك
أعلنت السلطات في البوسنة والهرسك، انقطاع الطاقة عن عشرات آلاف المنازل في شمال البوسنة والهرسك، بعد تساقط كثيف للثلوج صاحبته رياح عاتية.
وقالت هيئة الكهرباء المحلية "إلكتروبريفريدا" وهي إحدى ثلاث شركات خدمات كهربائية في البوسنة والهرسك، في بيان لها اليوم الثلاثاء: إن "الكهرباء مقطوعة حاليًّا عن حوالي 60 ألف مشترك نتيجة التساقط الغزير للثلوج المصحوبة بالرياح".
ويتوقع أن تشتد حدة العاصفة في الأيام المقبلة، وتسجيل تساقط للثلوج يصل ارتفاعها إلى 100 سنتيمتر في المناطق الجبلية بحلول مساء غدٍ.
وتجدر الإشارة إلى أن البوسنة والهرسك شهدت شتاء جافًّا العام الماضي إذ لم تتساقط أي ثلوج، وهو ما أدى إلى تراجع منسوب البحيرات والأنهار، وأدت أمطار غزيرة إلى فيضانات في أكتوبر الماضي، حيث أسفرت عن مصرع 27 شخصًا جنوب البوسنة والهرسك.
(وكالات)
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