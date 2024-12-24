العالم اليوم - تايس وإبراهيم.. معلومات عن أميركيين فقدا في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 02:20 مساءً - كشفت منظمة أميركية غير حكومية، الثلاثاء، معلومات عن شخصين مفقودين في سوريا، هما الصحفي الأميركي أوستن تايس والمطران السوري الأميركي يوحنا إبراهيم.

وقالت منظمة "هوستيدج إيد وورلدوايد" إنها على ثقة أن تايس، الذي فقد أثره في سوريا عام 2012 لا يزال على قيد الحياة، لكنها لم تقدم أي معلومات ملموسة حول موقعه.

وقال رئيس المنظمة نزار زكا: "لدينا معلومات تفيد أن أوستن كان لا يزال على قيد الحياة حتى يناير 2024، لكن الرئيس الأميركي جو بايدن قال في أغسطس أنه على قيد الحياة. ونحن على ثقة بأنه على قيد الحياة اليوم".

وفي السياق ذاته، قالت المنظمة إن إبراهيم، الذي خطف خلال الحرب في سوريا عام 2013، شوهد في سجن تابع للحكومة بعد 5 سنوات على ذلك.

وقال زكا إن "يوحنا إبراهيم مواطن أميركي. وشوهد عام 2018 في الفرع 291" في دمشق، في إشارة إلى أحد سجون نظام الأسد.

وخطف مطران حلب للسريان الأرثوذكس برفقة مطران حلب للروم الأرثوذكس بولس يازجي في أبريل 2013 قرب حلب شمالي سوريا.

واتهمت السلطات السورية يومها "جهاديين من الشيشان" بخطفهما.