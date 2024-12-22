العالم اليوم - بوتين يتوعد أوكرانيا بمزيد من "الدمار" بعد هجوم قازان

انتم الان تتابعون خبر بوتين يتوعد أوكرانيا بمزيد من "الدمار" بعد هجوم قازان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 22 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - توعّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بإلحاق مزيد من "الدمار" بأوكرانيا عقب هجوم بطائرات مسيّرة طال برجا سكنيا في مدينة قازان.

وقال بوتين، في كلمة متلفزة خلال اجتماع حكومي "أيا كان ومهما حاولوا التدمير، سيواجهون دمارا مضاعفا، وسيندمون على ما يحاولون القيام في بلادنا"، وذلك غداة هجوم قازان الذي وقع السبت ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وكان بوتين يتوجه بالكلام الى رئيس جمهورية تتارستان حيث تقع قازان، وذلك عبر تقنية الاتصال بالفيديو خلال حفل تدشين طريق.

وفي مقابلة مع الإعلامي الروسي بافل زاروبين اليوم الأحد، قال بوتين إن خصوم روسيا يمكنهم تصعيد الموقف ضدها، إذا أرادوا ذلك، مؤكدا أن روسيا سترد على جميع التحديات.

وأضاف بوتين "إننا نرى ما يفعله خصومنا الحاليون، وهم يصعّدون الموقف، إذا كانوا يريدون ذلك فلندعهم يفعلونه، فلندعهم يصعّدون أكثر، سنرد دائمًا على أي تحد"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال بوتين "عندما يسمع خصومنا الحاليون وشركاؤنا المحتملون ذلك، ويفهمونه ويدركونه، عندئذ سيفهمون أنه من الضروري البحث عن حلول توافقية".

وأضاف بوتين، ردا على سؤال عما إذا كان العالم مقبلا على حرب عالمية ثالثة، أنه "لا داعي لتخويف أحد، ومع ذلك فهناك مخاطر عديدة ومتزايدة".

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي إن الصاروخ الفرط صوتي "أوريشنيك" علامة فارقة في تاريخ مجال صناعات الصواريخ الفضائية، مؤكدا أنه لم يوجد مثله من قبل.

وأضاف أن الصاروخ "أوريشنيك ليس إنجاز العام فحسب لكنه إنجاز تاريخي وعلامة فارقة في تاريخ صناعات الصواريخ والفضاء، ولم يتم إنتاج أي شيء مثله من قبل، ولم يتم إنتاج أي أسلحة مماثلة على الإطلاق"، بحسب ما ذكرت سبوتنيك.

وقال بوتين إنه منخرط بشكل عميق فيما يخص تطوير وتصنيع هذا الصاروخ ويعتبر ذلك جزءا من عمله.