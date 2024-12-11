العالم اليوم - غولدمان ساكس: الذهب سيرتفع إلى هذا المستوى بنهاية 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - توقع بنك "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستوى 3 آلاف دولارا للأونصة بحلول نهاية عام 2025.

وقال البنك في مذكرة إن ارتفاع الذهب سيحدث حتى لو استمرت قيمة الدولار الأميركي في الارتفاع.

وقال محللون في "غولدمان ساكس" ، الأربعاء، إن الأسواق قد تشهد زيادات في كل من أسعار الذهب وقيمة الدولار في عام 2025، بسبب خفض أسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.

وبعد ارتفاعه بأكثر من 26 بالمئة هذا العام، تتحرك أسعار الذهب حاليا عند مستويات 2750 دولارًا للأونصة، ويرى المحللون أنه يمكن لهذا الاتجاه الصاعد أن يستمر.

وقال البنك: "نرفض الحجة الشائعة القائلة بأن الذهب لا يمكن أن يرتفع إلى 3 آلاف دولار للأوقية بحلول نهاية عام 2025 في عالم يظل فيه الدولار أقوى لفترة أطول".

و توقع محللو "غولدمان ساكس" أن تُحدد أسعار الذهب بشكل أساسي وفقًا للطريقة التي يخفض بها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة.