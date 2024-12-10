322 غارة إسرائيلية على سوريا

322 غارة إسرائيلية على سورياشنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي 322 غارة جوية على مختلف أنحاء سوريا دمّرت بها أهمّ المواقع العسكرية وفق ما أعلنه المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم.

وقال المرصد إنّ "قوات الاحتلال نفّذت نحو 322 غارة جوية على الأراضي السورية" منذ فجر الأحد الماضي مما أسفر عن "تدمير أهمّ المواقع العسكرية في سوريا".

وأوضح المرصد أنّ هذه الغارات شملت معظم المحافظات السورية وطالت "مطارات ومستودعات وأسراب طائرات ورادارات ومحطات إشارة عسكرية ومستودعات أسلحة وذخيرة ومراكز أبحاث علمية وأنظمة دفاعات جوية، فضلا عن منشأة دفاع جوي وسفن حربية في ميناء اللاذقية الواقع في شمال غرب سوريا.

وأمس، احتلّت قوات الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ من الجهة السورية، ودخل عدة كيلومترات في المنطقة العازلة في الجولان المحتل، كما احتل قرية حينة، وتقدم إلى مشارف خان الشيخ التابع لمنطقة قطنا والمقابلة لقضاء راشيا اللبناني.

كما احتلّ جيش الاحتلال الاسرائيلي قرى وبلدات عرنة وبقعسم والريمة وحينة وقلعة جندل وحينة والحسينية وجباتا الخشب في ريف دمشق الجنوبي.

من جانبه، طالب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة قصي الضحاك جيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من الأراضي السورية.

ودعا المندوب السوري أمس الاثنين إلى وضع حد "للعدوان الإسرائيلي ضد سوريا"، مشددا على أن إسرائيل يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي واتفاق فض الاشتباك الموقع في عام 1974.