ألمانيا مستعدة للمشاركة في مهمة حفظ السلام بين أوكرانيا وروسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 09:36 مساءً - صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن من الممكن مشاركة جنود ألمان في مهمة لحفظ السلام في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر في اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" في بروكسل اليوم الثلاثاء.

أوضحت بيربوك أن الضمانات الأمنية مثل انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، إضافة إلى تواجد دولي لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، مطروحة كخيارات.

وردًا على سؤال حول دور محتمل لألمانيا في هذا السياق، قالت بيربوك إن كل ما من شأنه أن يخدم السلام في المستقبل "سيحظى بالطبع بالدعم من الجانب الألماني بكل قوتنا".